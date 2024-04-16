Kaymakam, intihar teşebbüsünde bulunan şahsı ikna ederek çatıdan indirdi - Son Dakika
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Kaymakam, intihar teşebbüsünde bulunan şahsı ikna ederek çatıdan indirdi

Kaymakam, intihar teşebbüsünde bulunan şahsı ikna ederek çatıdan indirdi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan 40 yaşındaki şahsı Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, çatı katına çıkarak onu ikna ederek aşağı indirdi. Şahıs daha sonra Kaymakamlık makamında yetkililerle görüştü.

16.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:26
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan 40 yaşındaki şahsı Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan ikna ederek 5 katlı okul binasının çatısından indirdi.

İlçe merkezindeki Tekke Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 5 katlı Şehit Hakan Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi çatısında bugün hareketli saatler yaşandı.

Okulun çatı katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan Yeşilbük beldesinden 40 yaşındaki Z.T'yi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve 112 Acil Sağlık görevlisi sevk edildi.

İlk olarak vatandaşların daha sonra da Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara'nın telkinlerinin ardından Kaymakam'la görüşmek istediğini belirten Z.T'nin bu talebi üzerine Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan bölgeye geldi. Çatı katına çıkıp kenarına kadar gelip vatandaşların yüreğini ağzına getiren Z.T, ailesi ve yaşadıklarıyla ilgili bazı şeyler anlattı.

Bekar olduğu öğrenilen Z.T'ye seslenen Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara "Gel aşağı, Kaymakam beyle beraber oturup konuşalım" sözlerine karşılık "Beni harcayacaklar. Ben o hastaneye gitmem" diyen şahsa "Hastaneye yollamayacağız, gel aşağı" dedi.

Daha sonra olay yerine gelen Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan ise Z.T'nin anlattıklarına karşın "Benim bu konuyu senden dinlemem lazım. Gel anlat ki çözelim bu olayı. Senin için 'Vatansever, namuslu dürüst' bir arkadaş dediler. Ben seni dinlemek istiyorum. Söz hastaneye yollamayacağım. Gel makama gidip konuşalım" sözleri üzerine aşağı inmeye ikna oldu.

Z.T'nin Kaymakam Başkapan ve diğer yetkililerle birlikte Kaymakamlık makamında görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaymakam, intihar teşebbüsünde bulunan şahsı ikna ederek çatıdan indirdi - Son Dakika

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