İntihara Kalkışan Kadın İkna Edildi - Son Dakika
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İntihara Kalkışan Kadın İkna Edildi

Çorum'da balkonda intihar girişiminde bulunan kadın, polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

12.12.2024 22:04
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Evinin balkonunda intihara kalkışan kadını polis ekipleri ikna etti

ÇORUM - Çorum'da binanın ikinci katındaki balkonunda intihara kalkışan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, Kale Mahallesi Zafer 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. isimli kadın, binanın ikinci katında bulunan evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atlama ihtimaline karşı balkonun altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise eve girerek genç kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çabası ile ikna edilen C.B. balkondan indirildi. Yaşadığı bunalım sebebiyle balkona çıktığı öğrenilen C.B., yapılan sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İntihara Kalkışan Kadın İkna Edildi - Son Dakika

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