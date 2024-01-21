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İpsala'da Jandarma Ekipleri Drone Destekli Denetim Yaptı - Son Dakika
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İpsala'da Jandarma Ekipleri Drone Destekli Denetim Yaptı

Edirne'nin İpsala ilçesinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla Gala Gölü Milli Parkı'nda drone destekli denetim yaptı. Ekipler, hava destekli drone kamera ve devriye faaliyeti ile kontrol yaparken vatandaşları da 'Çevre kanunu' hakkında bilgilendirdi. Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

İpsala\'da Jandarma Ekipleri Drone Destekli Denetim Yaptı
21.01.2024 - 15:58,
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Edirne'nin İpsala ilçesinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla Gala Gölü Milli Parkı'nda drone destekli denetim yaptı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sorumluluk bölgesinde bulunan İpsala ilçesi Gala Gölü Tabiat Parkı'nda hava destekli drone kamera ve devriye faaliyeti ile kontrol yapan jandarma ekipleri, vatandaşları 'Çevre kanunu' hakkında da bilgilendirdi.

Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Gala Gölü, Jandarma, Edirne, Hayvanlar, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İpsala'da Jandarma Ekipleri Drone Destekli Denetim Yaptı - Son Dakika


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