Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda toplam bin 185 adet tarihi eser ile 1 adet arama dedektörü ele geçirildi.
Edirne'nin İpsala jandarma ekiplerinin istihbaratları çerçevesinde şüpheli bir eve tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili operasyon düzenlendi.
Evde yapılan arama sonucunda 900 adet sikke, 60 adet taş obje, 110 adet metal obje, 15 adet yüzük, 1 adet arama dedektörü ele geçirilerek el konuldu.
Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › İpsala'da Kaçakçılık Operasyonunda Bin 185 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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