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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatları ve karadan ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vurulduğunu duyurdu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı.

Irak\'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20\'ye yükseldi
13.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:52
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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatları ve karadan ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vurulduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Irak, Suriye, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika


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