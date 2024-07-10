Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan arama-tarama faaliyetlerinde Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde terör örgütüne ait bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğunu açıkladı. Ele geçirilenler arasında bombaatar silahları, makineli tüfek, el bombaları, mayınlar, roket mühimmatları, top mühimmatları, tıbbi ve gıda malzemeleri yer alıyor.

10.07.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen terör örgütüne ait bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Sığınakta 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet Doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5.56 mm, 7.62 mm ve 12.7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement