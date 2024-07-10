Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen terör örgütüne ait bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Sığınakta 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet Doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5.56 mm, 7.62 mm ve 12.7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi. - ANKARA