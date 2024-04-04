MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist, Türkiye'nin Habur Sınır Kapısı'nda bulunan Hudut Karakolu'na teslim oldu. Teröristin teslim olmasıyla birlikte güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

04.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:05
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. - Son Dakika
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