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Irak Kuzeyi Harekat Bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş - Son Dakika
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Irak Kuzeyi Harekat Bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş

Irak Kuzeyi Harekat Bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş

Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu. İki asker ise yaralandı ve tedavilerine başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek derin bir üzüntü duyulduğu belirtildi.

03.02.2024 14:50
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Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olduğu aktarıldı. Taciz ateşi sonucu yaralanan iki asker ise hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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