Irak Sivil Havacılık Otoritesi, hava sahasını geçici olarak kapatıyor

Bursa'da kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.