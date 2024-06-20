Irak-Suriye sınırında mühimmat deposunda patlama: 2 asker yaralandı

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Irak- Suriye sınırındaki Irak sınır muhafızlarına ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Irak'ın Musul kentinin batısında Irak-Suriye sınırına yakın el-Baac ilçesine bağlı Umm el-Diban köyü yakınlarında Irak Sınır Muhafızları 6. Tümen Karargahı'na ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, patlamada 2 sınır muhafızı yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, hava sıcaklıklarının aşırı derece yüksek olması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERBİL