Irak, Suriyeli Askerleri Geri Göndermeye Başladı - Son Dakika
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Irak, Suriyeli Askerleri Geri Göndermeye Başladı

Irak, Esad rejiminin devrilmesi sonrası sığınan 2 bin 100 Suriyeli askeri geri göndermeye başladı.

19.12.2024 15:02
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Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a sığınan 2 bin 100 Suriyeli askeri geri göndermeye başladıklarını bildirdi.

Suriye'de Esad rejimin devrilmesiyle Irak'a sığınan Suriyeli askerlerin son durumuna ilişkin açıklama geldi. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri bugün yaptığı açıklamada, "Iraklı yetkililer, Suriyeli askerlerin ülkelerine geri gönderilmesi sürecini bugün itibarıyla başlatacak" dedi. Miri, Suriyeli askerlerin geri gönderilmesi adımının iki ülke makamları arasında yapılan koordinasyonun ardından atıldığını belirtti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise Irak'ta bulunan Suriyeli askerlerin ülkelerine iadesine yönelik çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu. Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan 2 bin 100 Suriyeli asker ülkelerine dönmek için protesto düzenlemişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak, Suriyeli Askerleri Geri Göndermeye Başladı - Son Dakika

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