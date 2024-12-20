Irak'ta 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Paylaşımda operasyona dair görüntülere de yer verildi. - ANKARA