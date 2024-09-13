Irak'ta 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MSB: "19 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava operasyonları gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan bakanlık açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi."