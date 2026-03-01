Irak'ta 9 İHA Düşürüldü

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak'taki askeri mevzileri hedef alan 9 adronun düşürüldüğünü duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren savunma sistemlerinin Zikar vilayetindeki İmam Ali Üssü içerisindeki askeri bir noktayı hedef almaya çalışan 2 İHA'yı tespit ederek düşürdüğü kaydedildi. Açıklamada, daha sonra da aynı noktayı hedef alan 2 İHA'nın daha başarıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Basra vilayetindeki askeri bölgelere saldırı girişiminde bulunan 5 İHA'nın daha düşürüldüğü kaydedilerek düşürülen toplam İHA sayısı 9'a ulaştığı bildirildi.

Saldırılarda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten komutanlık açıklamasında, askeri tesislerin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı en üst düzeyde teyakkuzda olunduğunu vurguladı.

Irak İslami Direnişi'nden açıklama

Öte yandan, kendisini "Irak İslami Direnişi" olarak adlandıran grup, Irak içerisinde ve bölge genelinde onlarca İHA kullanarak 16 operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Grup, saldırıların "düşman üslerini" hedef aldığını belirterek ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

Saldırılar; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava harekatı ve ardından İran'ın Körfez şehirlerine düzenlediği füze saldırılarıyla tırmanan bölgesel gerilimin hemen ardından geldi.

Güvenlik kaynakları, Erbil Havalimanı yakınlarındaki bir ABD üssünün de hedef alındığını bildirirken, IKBY Terörle Mücadele Birimi, koalisyon güçlerinin Erbil semalarında füze ve İHA'ları herhangi bir hasar oluşmadan imha ettiğini teyit etti. - ERBİL