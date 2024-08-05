Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı

3.Sayfa

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - BAĞDAT