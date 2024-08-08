Irak'ta DEAŞ karşıtı üsse roketli saldırı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

3.Sayfa

Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen roketli saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, "Tanık ifadelerinin dinlenmesi, kesişen bilgiler ve adli onayların alınmasıyla bu yasa dışı eyleme karışanlardan 5 kişi tutuklandı" ifadeleri kullanıldı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 Ağustos 2024'te düzenlen roketli saldırıda 1'i ağır olmak üzere 5 ABD askeri yaralanmıştı. Saldırıyı İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı toplandığı Irak İslami Direnişi üstlenirken, Irak Ortak Operasyon Komutanlığı saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini duyurmuştu. - ERBİL