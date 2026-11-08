Irak'ta eski milletvekili Sudani haksız kazançtan 1 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Irak'ta eski milletvekili Sudani haksız kazançtan 1 yıl hapse çarptırıldı

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Irak'ta eski milletvekili Sudani, haksız kazanç elde etme suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dürüstlük Komisyonu, iade edilecek haksız kazanç ve para cezasının 5 milyar dinarı (yaklaşık 3,3 milyon dolar) aştığını, sanığın mallarındaki haczin sürdüğünü bildirdi.

Irak'ta geçtiğimiz haziran ayında yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Muhammed Sadun Hatim Sayhud Sudani, haksız kazanç elde etme suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ta yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde eski milletvekillerine yönelik adli süreçler devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Muhammed Sadun Hatim Sayhud Sudani, haksız kazanç elde etme suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak Dürüstlük Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milletvekilinin iade etmesi gereken haksız kazanç tutarı ve para cezasının toplamının 5 milyar dinarı (yaklaşık 3,3 milyon dolar) aştığı bildirildi. Açıklamada söz konusu kararın, 2011 tarihli ve 30 sayılı Dürüstlük Komisyonu ve Haksız Kazanç Kanunu'nun 19. maddesinin 2. fıkrası uyarınca verildiği kaydedildi.

Mahkemenin ayrıca, sanığın menkul ve gayrimenkul malları üzerindeki haciz kararının devamına hükmettiği, kararın kesinleşmesinin ardından Dürüstlük Komisyonu'nun uğranılan zararlar için tazminat talep edebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Milletvekili3. SayfaPolitikaDünyaIrakSon Dakika

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