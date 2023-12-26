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Irak'ta terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca toprağa verildi - Son Dakika
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Irak'ta terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca (23) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, milletvekilleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yasin Karaca'nın evli olmadığı 7 kardeş olduklarını öğrenildi.

Irak\'ta terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca toprağa verildi
26.12.2023 - 13:43,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca (23) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın (23) cenaze namazı bugün öğle namazında memleketi Ormandibi köyünde kılındı. Cenazenin ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak götürüldü. Cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, milletvekilleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yasin Karaca'nın evli olmadığı 7 kardeş olduklarını öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca toprağa verildi - Son Dakika
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