Irak'ta yolsuzluk davasında Azim Koalisyonu Başkanına 6 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Irak'ta yolsuzluk davasında Azim Koalisyonu Başkanına 6 yıl hapis cezası verildi

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Irak Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Azim Koalisyonu Başkanı Müsenna el-Samarai'nin rafineri sözleşmelerinden usulsüz menfaat sağladığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Aynı soruşturmada milletvekili Ziyad el-Cenabi'ye 5 yıl ağır hapis cezası verildi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin geçen Haziran ayında başkent Bağdat ile ülkenin bazı illerinde başlattığı yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına alınan Azim Koalisyonu Başkanı ve milletvekili Müsenna el-Samarai 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Irak'ta yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar sürerken, üst düzey siyasi isimler hakkında karar açıklandı. Irak Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Azim Koalisyonu Başkanı ve milletvekili Müsenna el-Samarai'nin Kuzey ve Güney Rafinerileri şirketlerinin sözleşmelerinden usulsüz menfaat sağladığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Açıklamada, el-Samarai'nin söz konusu şirketlerin sözleşmelerine aracılık ederek elde ettiği 30 milyar Irak dinarını (988,6 milyon Türk Lirası) iade etmesine de hükmedildiği belirtildi.

Ziyad el-Cenabi'ye 5 yıl hapis cezası

Komisyonun açıklamasında, milletvekili Ziyad el-Cenabi'nin Kuzey Rafinerileri şirketinin sözleşmelerinden usulsüz menfaat sağladığı gerekçesiyle 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Açıklamada, el-Cenabi'nin söz konusu sözleşmelerden elde ettiği 4 milyar Irak dinarını (131,6 milyon Türk Lirası) iade etmesine de hükmedildiği kaydedildi.

Her iki milletvekili de Haziran ayında gözaltına alınmıştı

Azim Koalisyonu Başkanı ve milletvekili Müsenna el-Samarai, 28 Haziran 2026'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve çeşitli illerde düzenlenen yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı. Operasyon, eski Petrol Bakan Yardımcısı Adnan el-Cümeyli hakkındaki soruşturma kapsamında mevcut ve eski milletvekilleri ile kamu görevlilerine uzanan iddialar üzerine yürütülmüştü.

El-Samarai hakkındaki dosyanın, Adnan el-Cümeyli ile bağlantılı olduğu ve kamu kaynaklarının kullanılması ile devlet sözleşmelerinden komisyon ve kişisel menfaat elde edilmesine ilişkin iddiaları içerdiği bildirilmişti.

Irak Parlamentosu Dürüstlük Komisyonunun eski başkanı ve milletvekili Ziyad el-Cenabi de aynı tarihte yürütülen operasyon kapsamında yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Irak yargısı, Eylül 2026'da milletvekili Aliye Nasif'i yasa dışı servet edinme ve mal varlığı beyanında bilgi gizleme suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca Nasif'in yasa dışı kazançlarını iade etmesine ve para cezası ödemesine hükmetmişti.

Kaynak: İHA
Milletvekili3. SayfaPolitikaDünyaIrakSon Dakika

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