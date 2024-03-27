Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yaptı. Operasyonda K.D. isimli zanlı gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 315 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Samsun'da 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gözaltına alınan P.A., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Pendik'te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine 'izinsiz çakar tertibatı kullanmak' suçundan para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda araç sürücülerine ve araç sahibine toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.
İzmir'in Buca ilçesinde yapılan bir operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde yeşil reçeteye tabi 5 bin 589 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu tespit edildi. Cesedin kimliği üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, genç adamın sabah saatlerinde eğitim gördüğü kursa gitmek üzere evinden çıktığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Armağan Salman'ın cenazesi ilçede defnedilecek.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'in cenazesi defnedildi. Cenaze törenine aile, yakınlar, arkadaşlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, düzenlediği basın toplantısında anketlerde 5-6 puan önde olduklarını belirtti. Özarslan, seçim çalışmalarının son güne kadar devam edeceğini ve Keçiören'i kazanacaklarına inandığını ifade etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, gözyaşlarıyla defnedildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 bin 99 adet sentetik ecza hap, 5,29 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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