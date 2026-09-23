Iraklı vekil Casim yolsuzluktan 7 yıl hapis ve 27 milyar dinar ödemeye çarptırıldı

Irak'ta yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve evinde yapılan aramada yüksek miktarda para ve altın ele geçirilen Iraklı milletvekili Aliye Nasif Casim 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ta Başbakan Ali Zeydi'nin geçtiğimiz haziran ayında başlattığı yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan Milletvekili Aliye Nasif Casim hakkında verilen karar belli oldu. Mahkeme, Casim hakkında mali yolsuzluk ve mal varlığında haksız artışla ilgili davalar kapsamında 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca kamu kaynaklarının israf edilmesi nedeniyle Casim'in devlete yaklaşık 27 milyar Irak dinarı geri ödemesine hükmetti.

Irak'taki en kapsamlı yolsuzluk operasyonu

Irak'ta 28 Haziran 2026 tarihinde başkent Bağdat ve çeşitli vilayetlerde başlatılan "Şafak Baskını" operasyonu, siyasi elitleri ve üst düzey bürokratları hedef alan ülke tarihindeki en kapsamlı yolsuzluk operasyonlarından biri olarak kayda geçmişti.

Evinde altından iç çamaşırı bulunduğunu iddia edilmişti

Irak meclisinde Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Üyesi olan milletvekili Casim'in evinde yapılan aramada en az yaklaşık 15,5 milyon dolar ve yüksek miktarda altın bulunmuştu. Bazı kaynaklar, Casim'in evinde altından iç çamaşırı bulunduğunu iddia etmişti.

Irak Merkez Bankası ise geçtiğimiz ağustos ayında aralarında görevdeki ve eski milletvekillerinin yanı sıra eski bir başbakan danışmanının da bulunduğu 12 üst düzey siyasi ismin mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin karar almıştı. Casim'de de söz konusu isimler arasında bulunuyor.