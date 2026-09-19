İran, 12 günlük savaşta İsrail lehine casusluk suçundan 1 kişiyi idam etti

İran'da Haziran 2025'teki 12 günlük savaş sırasında İsrail'e füze rampalarıyla ilgili istihbarat bilgisi sızdırmaktan suçlu bulunan 1 kişi idam edildi.

İran'da İsrail ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle 1 kişi idam edildi. İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsfahan eyaletinde ülkenin hassas askeri tesisleri hakkında İsrail istihbarat servisi Mossad'a bilgi veren Hüseyin Pedaran'ın, Siyonist rejim lehine casusluk ve istihbarat iş birliği suçundan tutuklanarak yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Yasal sürecin ve Yüksek Mahkeme'de kararın onaylanıp kesinleşmesinin ardından Pedaran'ın idam cezasının sabah saatlerinde infaz edildiği aktarıldı.

Pedaran'ın casusluk faaliyetini maddi kazanç için gerçekleştirdiği belirtildi.