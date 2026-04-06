İran\'a Saldırılarda 5 Ölü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin başkenti Tahran'ın yanı sıra, Kum kenti gece boyunca çok sayıda saldırının hedefi oldu. Siyaset ve Güvenlikten Sorumlu Kum Vali Yardımcısı Morteza Heydari, Kum kentindeki konut olarak kullanılan bir binaya düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bilgisini paylaşan Heydari, ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti. - TAHRAN