İran, ABD-İsrail Ajanlarını Gözaltına Aldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail'e çalışan 14 kişiyi 4 eyalette düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 14 kişinin 4 eyalette düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail adına faaliyet yürütenlere karşı ülkenin 4 farklı eyaletinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bildirildi. Kirmanşah eyaletinde Almanya'da bulunan 1 kişi tarafından yönlendirildiği belirtilen 4 kişilik grubun tespit edilerek gözaltına alındığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin devlet kurumlarına yönelik saldırı planladığı öne sürülürken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, 1 silah ve 3 Starlink uydu internet cihazının ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca, Elburz eyaletinde 5, Kirman eyaletinde ise 4 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin, Elburz ve Kirman eyaletlerindeki askeri merkezler ile hassas bölgelerden topladıkları görüntü ve bilgileri, düşman unsurlar ile İsrail'e bağlı olduğu öne sürülen "International" adlı medya ağına ilettikleri belirtildi. Fars eyaletinde de 1 kişinin, ülkeye ait rafinerilere ilişkin bilgi, koordinat ve görüntüleri gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:30:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.