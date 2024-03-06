İran, geçtiğimiz yıl el koyduğu ABD'li şirket tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerinde bulunan en az 50 milyon dolar değerindeki petrole mahkeme kararıyla el koydu.
ABD başta olmak üzere batılı ülkeler tarafından İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar nedeniyle tedavi için gerekli ilaçlara erişemeyen hastalar yasal yollara başvurdu. Kelebek hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların tedarikinin kesilmesi üzerine mağdurlar ve yakınları Tahran Uluslararası İlişkiler Mahkemesi'ne ABD aleyhinde şikayette bulundu. Açılan davada kelebek hastalarının zararlarının karşılanması için daha önce el konulan ABD'li şirkete bağlı "Advantage Sweet" adlı tankerdeki petrole de el konulmasına karar verildi.
Kararın ardından İran, tankerdeki 50 milyon dolardan fazla değere sahip petrole el koyduğunu duyurdu.
İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminin Kasım 2018'de İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) tek taraflı çekilmesiyle İran'a yönelik ağır yaptırımlar uygulanmıştı. Son yıllardaki yatırımların beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, fon transferindeki kısıtlamalar, siyasi ve uluslararası ilişkilerdeki aksama, İran'daki tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinde çeşitli zorluklara yol açtı.
İran tankere el koymuştu
Nisan 2023'te ABD, Afrika'nın güneyinde İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle Suez Rajan adlı gemiye el koymuş ve gemiyi Texas kıyılarına çekmişti. İran ise misilleme olarak 27 Nisan'da Marshall Adaları bandıralı ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu. Söz konusu gemi ile ilgili süren belirsizlik ABD ve İran arasında gerilimin artmasına neden olmuştu. Olayın ardından ABD, Suez Rajan adlı geminin taşıdığı petrole mahkeme kararıyla el koymuş ve söz konusu petrolü satmıştı. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İran, ABD'li şirketin tankerindeki petrole el koydu - Son Dakika
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