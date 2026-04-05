İran ABD Uçaklarını Düşürdüğünü İddia Ediyor
İran ABD Uçaklarını Düşürdüğünü İddia Ediyor

05.04.2026 12:32
İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının imha edildiğini ve İsfahan'da C-130 uçağı düşürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Havacılık, Kara Kuvvetleri, Halk Birlikleri, Besic ve Emniyet Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla düşman uçakları imha edildi" denildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, 37. gününde sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının 2 pilotunun da ayrı arama-kurtarma operasyonları ile sağ olarak kurtarıldığını açıklamasının ardından İran'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre, İran polis komutanlığı, İsfahan'ın güneyinde bir Amerikan C-130 Hercules uçağını düşürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iddiaların hemen ardından yapılan açıklamada, "Havacılık, Kara Kuvvetleri, Halk Birlikleri, Besic ve Emniyet Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla düşman uçakları imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

"Düşman pilotlarını kurtarmak için yaptığı çaresiz girişimin ardından, İsfahan'ın güneyindeki düşman uçakları yok edilmiştir"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada da düşürülen hava araçları arasında bir C-130 askeri nakliye uçağı ile 2 Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterin bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Düşman pilotlarını kurtarmak için yaptığı çaresiz ve düşmanca girişimin ardından, İsfahan'ın güneyindeki düşman uçakları vurularak yok edilmiştir" denildi.

İran ordusu ise İsfahan'da bu sabah bir İsrail insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre ise ABD güçleri, İran'ın eline geçmesini istemedikleri C-130 Hercules nakliye uçaklarını kendileri imha etti.

İran Meclis Başkanı, fotoğraf paylaştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından İran güçleri tarafından düşürüldüğü öne sürülen bir ABD uçağının enkazının fotoğrafını paylaştı. Galibaf paylaşımında, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu tür üç zafer daha kazanırsa, tamamen mahvolur" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İran medyasına göre, ABD'nin cuma günü düşürülen savaş uçağının pilotunu kurtarmaya yönelik operasyonu sırasında düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

