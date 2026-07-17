İran, ABD Uçaklarını Hedef Aldı - Son Dakika
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İran, ABD Uçaklarını Hedef Aldı

17.07.2026 13:05
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Ürdün'deki savaş uçaklarını füze ve dronlarla vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'de bulunan savaş uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı.

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece düzenlediği saldırılara misilleme olarak Ürdün'de konuşlu ABD askeri uçaklarını balistik füzeler ve dronlarla hedef aldığını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait çok sayıda yakıt ikmal uçağı ve savaş uçağının imha edildiğini, çok sayıda uçağın da ağır hasar aldığını öne sürdü.

Ürdün tarafından daha önce yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği ve olayda can kaybı ya da hasar meydana gelmediği bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, ABD Uçaklarını Hedef Aldı - Son Dakika

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