İran, BAE Açıklarında Bir Gemiyi Ele Geçirdi

14.05.2026 16:15
İran, BAE açıklarındaki Honduran bayraklı gemiyi ele geçirip karasularına yönlendirdi.

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında demirli olan bir gemiye el koyduğu ve geminin İran karasularına doğru ilerlediği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fudceyra Limanı'nın kuzeydoğusunda demirlemiş olan bir gemiye yetkisi olmayan kişiler tarafından çıkıldığını ve geminin İran karasularına doğru ilerlediğini bildirdi.

Adı açıklanmayan iki deniz güvenliği kaynağı, söz konusu geminin Honduras bayraklı Hui Chuan adlı balıkçılık araştırma gemisi olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

İngiliz denizcilik risk yönetim şirketi Vanguard, olayın TSİ 08.45 sıralarında yaşandığını aktararak, "Şirketin güvenlik görevlisi, geminin demirliyken İranlı personel tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Geminin İran karasularına doğru ilerlediği bildiriliyor" ifadelerini kullanarak, gemiyle iletişimin kesildiğini aktardı.

İran, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana en az 2 gemiye el koydu. - DOHA

Kaynak: İHA

