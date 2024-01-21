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İran'da asker yatakhanedeki 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü - Son Dakika
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İran'da asker yatakhanedeki 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü

İran'da askeri üste görevli bir asker, yatakhanedeki 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü. Saldırının ardından üsten kaçan askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İran\'da asker yatakhanedeki 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü
21.01.2024 - 23:24,
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İran'ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü. İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian, saldırının ardından operasyon başlatıldığını belirtti.

YATAKHANEDEKİ 5 ARKADAŞINI VURARAK ÖLDÜRDÜ

İran'ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı. İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian yaptığı açıklamada, nöbet yerini terk eden bir askerin yatakhaneyi bastığını ve 5 silah arkadaşını vurarak öldürdüğünü ifade etti.

ASKERİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Kimliği açıklanmayan askerin silah arkadaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğini aktaran Gholamalian, saldırının ardından üsten kaçan askeri yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran'da asker yatakhanedeki 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da asker yatakhanedeki 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü - Son Dakika
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