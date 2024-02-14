İran'da doğal gaz boru hattı sabotajı - Son Dakika
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İran'da doğal gaz boru hattı sabotajı

İran\'da doğal gaz boru hattı sabotajı

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesinde doğal gaz boru hattı ağında gece saatlerinde yaşanan patlamaların sabotaj sonucu meydana geldiği duyuruldu. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, saldırıların sabotaj olduğunu açıklayarak müdahale edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Sabotajın ABD'nin ülke içerisinde ve bölgedeki işbirlikçilerine ait bir siber terör eylemi olduğu ifade edildi.

14.02.2024 13:45
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İran, ülkenin Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesinde doğal gaz boru hattı ağında gece saatlerinde yaşanan patlamaların sabotaj sonucu meydana geldiğini duyurdu.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesinde doğal gaz boru hattı ağında gece saatlerinde patlamalar meydana gelmişti. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, saldırıların sabotaj olduğunu açıklayarak 3 eyalette doğal gaz kesintisine neden olan patlamalara hızlı bir şekilde müdahale edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını kaydetti. İranlı Bakan, ülkenin alt yapı sistemlerine yönelik sabotaj eylemleri beklediklerini de sözlerine ekleyerek sabotajın ABD'nin ülke içerisinde ve bölgedeki işbirlikçilerine ait bir siber terör eylemi olduğunu söyledi. Ovci, "Arkadaşlarımız şu an gaz kesintisini engellemek için çalışıyorlar. Eylemi gerçekleştirenlerin amacı büyük eyaletlere gaz akışını kesmek. Önceden yaptığımız hazırlık nedeniyle bunu engelledik ve şu an bazı köy ve ilçeler dışında büyük şehirlere gaz akışı devam ediyor. Öğle saatlerine kadar da gaz akışının diğer bölgelere devam etmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli de sabotaja ilişkin, "Söz konusu terörist sabotaj eylemi, gece 01.00 sıralarında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı, bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı. Patlama nedeniyle ülke geneline gaz akışının sağlanmasına bir sorun oluşmadı" ifadelerini kullandı.

Olayı henüz üstlenen olmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran'da doğal gaz boru hattı sabotajı - Son Dakika

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