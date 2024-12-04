İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

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İran'ın Fars eyaletinde Savunma Bakanlığı'na ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneyinde bulunan Fars eyaletine bağlı Firuzabad bölgesinde İran Savunma Bakanlığı'na ait bir eğitim uçağı düştü. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle aniden irtifa kaybettiği ve bölgede bulunan dağlık bir alana düştüğü belirtildi. Kazada, uçağın pilotu ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. - TAHRAN