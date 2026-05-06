İran'da İdamlar ve Tutuklamalar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da İdamlar ve Tutuklamalar Artıyor

06.05.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail ile savaşın başlamasıyla en az 21 kişiyi idam etti, 4 binden fazla kişi tutuklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'ne göre; İran, ABD ve İsrail ile savaşın başlamasından bu yana en az 21 kişiyi idam etti ve 4 binden fazla kişiyi tutukladı.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ülkede casuslara yönelik operasyonlar düzenledi. Saldırıların ardından güvenlik politikalarını sıkılaştıran İran, İsrail ile bağlantılı birçok kişiyi idamla cezalandırdı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'ne göre; İran, ABD ve İsrail ile savaşın başlamasından bu yana en az 21 kişiyi idam etti ve 4 binden fazla kişiyi tutukladı. Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarının Şubat ayı sonlarında savaşı tetiklemesinden bu yana en az 9 kişi Ocak 2026 protestolarıyla bağlantılı olarak, 10 kişi muhalif gruplara üye oldukları iddiasıyla ve 2 kişi casusluk suçlamalarıyla idam edildi" denildi. Açıklamada ayrıca, 28 Şubat'tan bu yana İran'da ulusal güvenlikle bağlantılı suçlamalarla 4 binden fazla kişinin tutuklandığının tahmin edildiği aktarıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da İdamlar ve Tutuklamalar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:10:35. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'da İdamlar ve Tutuklamalar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.