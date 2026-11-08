İran'da İsrail ve ABD adına operasyon yürütmekle suçlanan üç kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da İsrail ve ABD adına operasyon yürütmekle suçlanan üç kişi idam edildi

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İran'da ocak ayındaki protestolarda silahlı olaylara katılmak ve İsrail ile ABD adına operasyon yürütmekle suçlanan üç kişi idam edildi. Yüksek Mahkeme'nin cezaları onamasının ardından infaz edilen üç kişinin mal varlıklarına el konuldu.

İran'da ocak ayında düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında silahlı olaylara katılmak ve İsrail ile ABD adına operasyon yürütmekle suçlanan üç kişi idam edildi.

İran'da ocak ayında düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından gözaltına alınan kişilere yönelik idamlar devam ediyor. Devlet medyasına göre, silahlı olaylara katılmak ve İsrail ile ABD adına operasyon yürütmekle suçlanan üç kişi idam edildi.

İdam edilen Hassan Dioband, Hamid Kazemi ve Reza Zanganeh'in mal varlıklarına da el konuldu. İnfazların, Yüksek Mahkeme'nin haklarındaki idam cezalarını onamasının ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Yargı makamlarına göre üç kişi; ateşli silahlar, el bombaları ve molotofkokteylleri kullanmak, kamu tesislerini ateşe vermek ve Kerec kentindeki bir elektrik trafo merkezine zarar vermekle suçlandı. Söz konusu saldırıların bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriOperasyonPolitika3. SayfaİsrailDünyaİranSon Dakika

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