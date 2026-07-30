İran’da Katar’ın düşürdüğü uçaktaki tuğgeneral pilot için iki günlük cenaze töreni

İran ordusu, Katar'ın 2 Mart'ta düşürdüğü İran'a ait Su-24 savaş uçaklarından birinde hayatını kaybeden ve naaşı ülkeye iade edilen Tuğgeneral Pilot Macit Kazımi için iki günlük cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.

Katar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı ortak saldırılara misilleme amacıyla, Katar'daki ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu El-Udeid Hava Üssü'nü hedef almak üzere havalanan İran Hava Kuvvetleri'ne ait iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklamıştı. İranlı askeri kaynaklar dün yaptıkları açıklamada, düşürülen uçaklardan birinde bulunan Tuğgeneral Pilot Macit Kazımi'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Açıklamadan kısa bir süre sonra Katar, Kazımi'nin enkazdan çıkarılan naaşını İran'a teslim etti. Kimlik tespitine yönelik yürütülen DNA incelemelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından hayatını kaybeden pilot için bugün ve yarın cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi törene ilişkin açıklamasında, "Tuğgeneral Pilot Kazımi'nin naaşı bugün ve yarın silah arkadaşlarının ve İran halkının minnettar omuzlarında son yolculuğuna uğurlanacak ve memleketi topraklarına defnedilecektir. Bu cenaze töreni, ülkesine verdiği yemine son nefesine kadar sadık kalan bir kahramana duyulan saygının ifadesidir. Halkın gözü hala 2 Mart tarihindeki o iki uçuşta şehit olan, henüz naaşlarına ulaşılamayan diğer üç kahramandadır. Gökyüzü hala onların adlarını emanet gibi bağrında taşırken, kanatlarının gölgesi düşman için hala bir kabustur" dedi.

Yedi füze ve beş İHA etkisiz hale getirilmişti

Katar Savunma Bakanlığı, 2 Mart'ta İran'ın düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a ait iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu. Bakanlık ayrıca, hava savunma sistemlerinin 7 balistik füzeyi hedeflerine ulaşmadan önce imha ettiğini ve 5 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini bildirmişti. Açıklamada, tehdidin tespit edilmesinin ardından önceden hazırlanan operasyon planı doğrultusunda derhal müdahale edildiği ve tüm hedeflerin başarıyla bertaraf edildiği vurgulanmıştı.