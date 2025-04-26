İran'da Limanda Şiddetli Patlama: 195 Yaralı

İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada 195 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ilk yardım ekipleri teyakkuza geçti. İran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibinin sevk edildiği, çevre illerdeki hastanelerin de hazır hale getirildiği belirtildi. Şu ana kadar 195 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca patlama sonucu bir binanın tamamen yıkıldığı aktarıldı. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi ile görüşerek olayın hızlı bir şekilde incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması talimatı verdi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - TAHRAN