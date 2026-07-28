İran'da Protestolar Sonrası 2 İdam

İran makamları, ocak ayında İsfahan'daki hükümet aleyhine gösteriler sırasında dört güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle iki kişinin idam edildiğini açıkladı.

İran'da ocak ayında hükümet aleyhine protestoların ardından yeni idamlar gerçekleşti. Fars Haber Ajansı, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında dört güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle iki kişinin idam edildiğini aktardı.

Habere göre; söz konusu kişiler, İsfahan'ın Şehid Alihani Meydanı'nda 18 Ocak'ta düzenlenen gösteriler sırasında polis memurlarını halatlarla bir trafik levhasına bağladı, ardından taşlarla yaraladı, üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi. Haberde, polislerin hala hayatta olduğu sırada onları yere sürükledikleri, ardından bıçak ve pala darbeleriyle vücutlarına çok sayıda darbe indirdikleri aktarıldı.

"Protestolarla bağlantılı en az 24 kişi idam edildi"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Şehid Alihani Meydanı'ndaki olayla bağlantılı olarak en az 12 kişi hakkında idam cezası verildiğini; bunlardan ikisinin 19 Temmuz'da idam edildiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Ofisi, yargılamaların "adil yargılanma standartlarının gerisinde kaldığı izlenimi verdiğini" belirterek, idamların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Ofis, bu yıl şimdiye kadar ocak ayındaki protestolarla bağlantılı en az 24 kişinin idam edildiğini açıkladı.

Hayat pahalılığına tepki olarak başlamış, şiddet olaylarına sahne olmuştu

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine protestolara dönüşen gösteriler günlerce sürmüş ve şiddet olaylarına sahne olmuştu. İranlı yetkililer, protestoları ABD ve İsrail tarafından desteklenen isyanlar olarak nitelendirmiş ve şiddet olaylarında yaklaşık 3 bin 117 kişinin öldüğünü açıklamıştı. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise 7 binden fazla ölümü belgelediğini ve yaklaşık 12 bin ölüm vakasını daha araştırdığını öne sürmüştü. BM İran Özel Raportörü Mai Sato, 20 binden fazla sivilin yaşamını yitirmiş olabileceğini ancak devletin uyguladığı internet kısıtlamaları nedeniyle gerçek can kaybı sayısının doğrulanamadığını ifade etmişti.