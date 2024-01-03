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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınında patlama: 20 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınında patlama: 20 ölü, 20 yaralı

İran'ın Kirman kentinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen törende patlama meydana geldi. Patlamada 20 kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmemektedir ve olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.

İran\'da Süleymani\'nin mezarı yakınında patlama: 20 ölü, 20 yaralı
03.01.2024 - 15:47,
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İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 20 kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı.

İran'ın Kirman kentinde art arda iki patlama meydana geldi. ABD tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında ölüm yıl dönümünde düzenlenen törende patlama meydana geldi. Kirman Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin inceleme başlattığı aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'da Süleymani'nin mezarı yakınında patlama: 20 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Süleymani'nin mezarı yakınında patlama: 20 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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