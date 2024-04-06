İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Rask kentindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri tesis ile Çabahar kentindeki 2 polis karakoluna Ceyş'ul Adl terör örgütü tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
İran'da geçtiğimiz Perşembe günü Ceyş'ul Adl terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda bilanço artıyor. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan haberde, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Rask kentindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri tesise ve Çabahar kentindeki 2 polis karakoluna eş zamanlı düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.
Sistan ve Belucistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, 15 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl'ın saldırılarına tanık oluyor. Ceyşu'l Adl isimli örgüt, son olarak Aralık ayında Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna daha saldırı düzenlemiş ve 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İran'da terör saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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