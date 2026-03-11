İran'dan ABD Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
İran'dan ABD Hedeflerine Saldırı

11.03.2026 14:48
İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu'daki ABD hedeflerine yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bölgedeki ABD hedeflerinin vurulduğunu belirterek, "Sadece düşmanın tam teslimiyetini düşünüyoruz. İran üzerindeki savaşın gölgesi kaldırıldığında savaşı sona erdireceğiz" açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 38'inci dalgası kapsamında Orta Doğu'da bulunan ABD hedeflerinin vurulduğu ifade edildi. Açıklamada Kuveyt'te ABD'ye ait Udairi helikopter üssünün hedef alındığı belirtilerek, "Gerçekleştirilen iki eş zamanlı füze saldırısının ardından çok sayıda ABD askeri etkisiz hale getirildi ve 100'den fazla yaralı Kuveyt'teki hastanelere sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin 5. Filosu'nun merkezi olarak kullanılan Bahreyn'deki Mina Selman Limanı'ndaki altyapı unsurlarının da İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı kaydedildi. Aynı zamanda Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü'nde bulunan Patriot kampı, ekipman hangarları ve askerlerin konuşlandığı alanların da vurulduğu belirtildi. ABD ve İsrail'e karşı yürütülen operasyonların süreceği vurgulanan açıklamada, "Sadece düşmanın tam teslimiyetini düşünüyoruz. Ülke üzerindeki savaşın gölgesi kaldırıldığında savaşı sona erdireceğiz" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

