İran'dan Eilat'a Balistik Füze Saldırısı
İran'dan Eilat'a Balistik Füze Saldırısı

14.03.2026 19:19
İran, Eilat'a balistik füze saldırısı düzenledi; 3 kişi yaralandı, patlamaların nedeni belirsiz.

İran'ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik balistik füze saldırısında 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin misillemeleri sürüyor. İran'ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik balistik füze saldırısı nedeniyle bölgede patlamalar meydana geldi. İsrailli acil durum ekipleri, olayda 2'si hafif olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Düşen şarapneller nedeniyle yaralanan kişilere tıbbi müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

Patlamaların, parça tesirli balistik mühimmat yüzünden mi yoksa İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzelerin düşmesi sonucu mu gerçekleştiğine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgede meydana gelen maddi hasar kameralara yansıdı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Mersin’deki at eti skandalına Başkan Seçer’den cevap: Mağdur olan biziz Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez’i silip attı Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı
Bünyamin Gezer’den Galatasaray’ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

18:58
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11’leri belli oldu
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11'leri belli oldu
18:51
Jhon Duran, Gedson Fernandes’i üzdü
Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
