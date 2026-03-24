İran\'dan İsrail\'e Füze Saldırısı: 7 Yaralı

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında en az 7 kişi yaralandı.

ABD-İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran, İsrail'e bir kez daha füze saldırısı düzenledi. Füzelerden birinin Bnei Brak kentine isabet etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı. İsrail basını, füzelerden birinin misket bombası taşıdığını öne sürdü. Saldırıda çok sayıda bina ve araç hasar gördü. - TEL AVİV