İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 79'uncu saldırı dalgasında Tel Aviv, Ramat Gan, Negev ve Beersheba'nın füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu.

İran, İsrail'e misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 79'uncu dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi. Son saldırı dalgasında yıkıcı insansız hava araçlarının yanı sıra Hayber Şeken, Emad ve Secil füzelerinin kullanıldığı, Tel Aviv'de istihbarat teşkilatlarına ait noktaları, Ramat Gan ve Negev'de ordunun ticari ve destek merkezleri ile Beersheba'daki ana lojistik ve güney askeri yönetim merkezinin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda İsrail hava savunma sisteminin başarıyla aşıldığı vurgulandı. - TAHRAN