İran'dan Trump'a Sert Yanıt

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar olacağı açıklamasına, "Yanlış stratejiler ve fevri kararlar, tüm dengeleri daha kötüye sıfırlar. Farklı bir İran göreceksiniz" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar olacağı açıklamasının ardından gözler bölgeye kilitlendi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlış stratejiler ve fevri kararlar, tüm dengeleri daha kötüye sıfırlar, enerji altyapısını ve piyasaları altüst eder ve yıllarca içinde kalacağınız sonsuz bir bataklığa yol açar. Farklı bir İran göreceksiniz" dedi.

"Petrol ve gaz ihracatı ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin yeni bir saldırı gerçekleştirmesi halinde daha önceki saldırılardan daha sert bir karşılık alacağı belirtildi. Açıklamada, " ABD'nin İran'ın petrol altyapısına yönelik son tehditleri dikkate alındığında, petrol ve gaz ihracatı ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN