İran'dan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Sert Yanıt

11.06.2026 20:40
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Galibaf, Trump'ın saldırı tehdidine, 'Yanlış stratejiler dengeleri altüst eder' dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar olacağı açıklamasına, "Yanlış stratejiler ve fevri kararlar, tüm dengeleri daha kötüye sıfırlar. Farklı bir İran göreceksiniz" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar olacağı açıklamasının ardından gözler bölgeye kilitlendi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlış stratejiler ve fevri kararlar, tüm dengeleri daha kötüye sıfırlar, enerji altyapısını ve piyasaları altüst eder ve yıllarca içinde kalacağınız sonsuz bir bataklığa yol açar. Farklı bir İran göreceksiniz" dedi.

"Petrol ve gaz ihracatı ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin yeni bir saldırı gerçekleştirmesi halinde daha önceki saldırılardan daha sert bir karşılık alacağı belirtildi. Açıklamada, " ABD'nin İran'ın petrol altyapısına yönelik son tehditleri dikkate alındığında, petrol ve gaz ihracatı ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahattin Özaydın Bahattin Özaydın:
    İran açıkça cevap vermiş haklı da vermiş. Tehditler yerine masaya oturup konuşsalar çok daha iyi olurdu. Bu tür gerilimler sadece bölgeyi kaotik hale getiriyo. Umarız işler sakinleşir. 0 0 Yanıtla
  • Ömer İşlem Ömer İşlem:
    komşunun durumu hep böyle oluyo biz de biliyoz bu tür tehditler nasıl sonuçlanıyo bazen şeyleri ters gidiyo işte böyle durumlarda herkesten uzak durmak en iyisi 0 0 Yanıtla
  • Neşe Elbadi Neşe Elbadi:
    aynen aynen trump bi adım atıyo bi sürü konuşma oluyo da sonra ne oluyo bi şey olumuyo yani 0 0 Yanıtla
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