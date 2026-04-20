İran'dan Trump'a Yalanlama

20.04.2026 00:00
İran basını, Trump'ın İran gemisine el koyduğunu yalanladı, Devrim Muhafızları müdahale etti.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman Denizi'nde İran'a ait kargo gemisine el koyduğu açıklamasını yalanladı.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman Denizi'nde İran'a ait kargo gemisi TOUSKA'ya el koydukları yönündeki açıklamasını yalanladı. İran basınında yer alan haberde söz konusu geminin adına yer verilmezken, "Umman Denizi çevresindeki sulara konuşlanan ABD terör kuvvetleri, bir İran ticaret gemisini İran karasularına geri dönmeye zorlamak amacıyla ateş açtı. Ancak İran gemisine destek sağlamak üzere Devrim Muhafızları deniz birliklerinin zamanında bölgeye ulaşması ve hızlı müdahalesi sayesinde Amerikalılar geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı" denildi.

"Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor"

Trump, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Donald Trump, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

