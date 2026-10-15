İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de navigasyonu kapatan tankerin alev aldığını duyurdu - Son Dakika
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İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de navigasyonu kapatan tankerin alev aldığını duyurdu

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İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasak bölgeden geçmeye çalışan petrol tankerinin alev aldığını bildirdi. Tankerin takip sistemlerini kapatarak yasaklı güzergahtan geçmeye çalıştığı, geminin adı ve mürettebat durumunun açıklanmadığı kaydedildi.

İran ordusu, navigasyon sistemlerini devre dışı bırakarak Hürmüz Boğazı'ndaki "yasak bölgeyi" geçmeye çalışan bir petrol tankerinin alev aldığını açıkladı.

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ilan edilen "yasak bölgeden" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin alev aldığının tespit edildiğini duyurdu. İran ordusunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, deniz kuvvetlerine bağlı gözlem ekiplerinin söz konusu tankeri boğazın doğu kesimlerinde devriye görevi yürüttükleri sırada tespit ettikleri bildirildi. Açıklamada, ihlalde bulunan tankerin takip sistemlerini kapatarak yasaklı güzergahtan geçmeye çalıştığı ifade edildi. Geminin adı, hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın durumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

İran Deniz Kuvvetleri, boğazın doğu sularında tam kontrol ve hakimiyete sahip olduklarını vurgularken, boğazın doğusundaki Umman Denizi boyunca operasyonel birliklerin yeniden konuşlandırıldığını belirterek, tüm "düşman" faaliyetlerinin ve gemi hareketlerinin gerçek zamanlı olarak kesintisiz biçimde izlendiğini açıkladı.

İran ordusu, tüm gemilere uluslararası kurallara uygun hareket etmeleri, elektronik sistemlerini kapatmaktan kesinlikle kaçınmaları ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri'yle gerekli koordinasyonu sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, İran ordusunda koordinasyondan sorumlu komutan yardımcısı Habibullah Sayyari, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı olduğunu savundu. İran ordusunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Sayyari, DMO Deniz Kuvvetleri'nin boğazın batı sularını tamamen kontrol ettiğini, İran ordusu deniz kuvvetlerinin ise Umman Körfezi'nin kuzeyine kadar boğazın doğu sularını tamamen kontrol ve gözetim altında tuttuğunu söyledi.

Bu gelişme, son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde güvenli geçiş için belirlenen güzergahların dışına çıkan gemilerin deniz mayınlarına çarpması sonucu gemilerde yangın çıktığına ilişkin haberlerin ardından geldi. İran'dan daha önce yapılan açıklamalarda, Hürmüz Boğazı çevresinde navigasyon ve takip cihazlarını devre dışı bırakan gemilerin "düşman unsur" olarak değerlendirileceği belirtilmişti.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıDenizcilik3. SayfaGüvenlikGüncelDünyaİranSon Dakika

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