İran, Hürmüz Boğazı'nda Gemilere Uyarı Ateşi Açtı - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'nda Gemilere Uyarı Ateşi Açtı

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İran medyası, Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda altı gemiye uyarı ateşi açtığını bildirdi.

İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan altı gemiye uyarı ateşi açtığını bildirdi.

Dünyanın en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan altı gemiye uyarı ateşi açtığını bildirdi. Gemilerin yolculuklarına devam etmelerinin engellendiği aktarılan haberde, gemilerin izlediği rotanın Tahran tarafından belirlenen "tanımlanmış güzergahın dışında" olduğu aktarıldı.

"Durum ABD için kaotik ve istenmeyen bir halde"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi yaptığı açıklamada, ABD'nin "Hürmüz Boğazı'nda ve İran'ı zayıflatma konusunda" hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Şikarçi, "Durum ABD için kaotik ve istenmeyen bir halde" ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin yeni bir strateji arayışında olduğunu öne sürerek, Washington'ın savaştan çekilme ihtimalinin İsrail'in iznine bağlı olduğunu ifade etti.

İran ve Umman dışişleri bakan yardımcıları görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İran ve Umman dışişleri bakan yardımcılarının cuma ve cumartesi günleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Tasnim haber ajansına göre; Bekayi, "İki taraf, iki kıyı devletinin egemenlik haklarına saygı göstererek Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz taşımacılığının yönetimine ilişkin ortak ilkeler ve operasyonel mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu" dedi. Görüşmelerin faydalı olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini bildiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, iki taraf arasındaki "teknik ve siyasi istişarelerin" devam ettiğini aktardı. Sözcü ayrıca boğazdaki trafik durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı, Politika, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, Hürmüz Boğazı'nda Gemilere Uyarı Ateşi Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nda Gemilere Uyarı Ateşi Açtı - Son Dakika
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