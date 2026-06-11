İran'ın Bahreyn Saldırısında Çocuk Yaralandı

İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırısında 11 yaşındaki bir kız çocuğu hafif yaralanırken, evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda 11 yaşındaki bir kız çocuğunun hafif yaralandığı ve tedavi edildiği belirtildi. İnsansız hava araçlarına ait enkaz parçalarının düşmesi sonucu Hamad ve Manama şehirlerinde araçların alev aldığı, evlerde de hasar meydana geldiği aktarıldı.

İran misilleme yapmıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yapmıştı. Saldırıda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki ABD ordusuna ait 18 hedef ve ABD 5. Filosu'na ait Patriot hava savunma sistemleri radar tesislerinin hedef alındığı duyurulmuştu. - MANAMA