İran'ın Misket Bombası Saldırısı Görüntüleri Ortaya Çıktı
İran'ın Misket Bombası Saldırısı Görüntüleri Ortaya Çıktı

09.03.2026 16:33
İran'ın İsrail'e düzenlediği misket bombası saldırısında bir ölü, iki ağır yaralı var.

İran güçlerinin ülkenin merkezine misket bombası ile düzenlediği öne sürülen saldırılara ait görüntüler ortaya çıktı.

İran'ın, İsrail'in merkezindeki Yehud ve Holon kentleri ile Tel Aviv bölgesinin güneyinde bulunan Bat Yam kentine düzenlediği saldırıda bir kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı. Misket bombası ile düzenlendiği öne sürülen saldırılara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail polisi, İran'ın saldırısının ardından ülkenin merkezinde en az altı noktada misket bombası isabeti tespit edildiğini iddia etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

