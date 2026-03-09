İran'ın Misket Bombası Saldırısı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İran güçlerinin ülkenin merkezine misket bombası ile düzenlediği öne sürülen saldırılara ait görüntüler ortaya çıktı.

İran'ın, İsrail'in merkezindeki Yehud ve Holon kentleri ile Tel Aviv bölgesinin güneyinde bulunan Bat Yam kentine düzenlediği saldırıda bir kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı. Misket bombası ile düzenlendiği öne sürülen saldırılara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail polisi, İran'ın saldırısının ardından ülkenin merkezinde en az altı noktada misket bombası isabeti tespit edildiğini iddia etmişti. - TEL AVİV