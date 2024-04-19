İran'ın Paris Büyükelçiliği Önünde Kendini Havaya Uçurma Tehdidinde Bulunan Kişi Yakalandı

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İran'ın Paris Büyükelçiliği önünde kendini havaya uçurma tehdidinde bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

İran- İsrail arasında tansiyon yükselirken, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Büyükelçiliğine canlı bomba ihbarı yapıldı. Öğle saatlerinde İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne gelen şahıs üzerinde patlayıcı bulunduğunu iddia ederek, kendini havaya uçurma tehdidinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis operasyon başlattı. Büyükelçilik binası çevresi güvenlik kordonuna alınırken şahıs, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Büyükelçiliğin binasında yapılan aramada şahısta herhangi bir patlayıcı bulunmadığı tespit edildi. - PARİS