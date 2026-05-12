İran, İsrail Bağlantılı 5 Kaçakçı Şebekesini Çökertti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail Bağlantılı 5 Kaçakçı Şebekesini Çökertti

12.05.2026 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, silah kaçakçılığı yapan 5 şebekeyi çökertti, 20 kişi gözaltına alındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail bağlantılı silah kaçakçılığı yapan 5 şebekenin çökertildiğini, operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını ve çok sayıda silah, mühimmat ile patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

İran'da, ülke genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekelere operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, silah ve mühimmat sevkiyatına ilişkin yürütülen istihbarat ve operasyonel çalışmalar kapsamında "güvenliği tehdit eden organize 5 şebekenin" tespit edilerek çökertildiği ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütleri ile silah ve mühimmat kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu belirtilen 20 kişinin yakalandığı ifade edilerek, operasyonlarda 50'den fazla ateşli silah, 70 kilogram patlayıcı madde ile 2 bin adet mermi ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Halkın güvenliği ve huzuru, güvenlik kurumlarının kırmızı çizgisidir. Ülkenin istikrarı ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit, anında ve kararlı şekilde karşılık bulacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, İsrail Bağlantılı 5 Kaçakçı Şebekesini Çökertti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:44
Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:52:44. #7.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail Bağlantılı 5 Kaçakçı Şebekesini Çökertti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.